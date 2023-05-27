İçişleri Bakanı Soylu: Dağdaki terörist sayısı 77'ye düştü

ŞİŞLİ'de Jandarma ve Sahil Güvenlik personelleriyle kahvaltı programında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu " Bugün dağlardaki terörist sayısı 77'ye düşmüştür. Son 6 yıl önce bu sayı 3 binler seviyesindeydi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şişli'de Jandarma ve Sahil Güvenlik personelleriyle, kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı. Programda konuşan Bakan Soylu, "2002'den beri süregelen siyasi istikrara karşı geçmişte örneğini defalarca yaşadığımız bir istikrarsızlaşma projesinin amiyane tabirle tezgahının tıkır tıkır işletildiği bir sürecin içerisindeydik. FETÖ terör örgütü tüm bileşenlerini harekete geçirmiş, gezi olayları tezgahlanmış, 17-25 Aralık hadisesi tezgahlanmış. Nihayetinde uzun yıllardır unuttuğumuz bir kalkışmayı 15 Temmuz hain darbe girişimini şehitler vererek bastırmıştık. Öte yandan PKK, yıllardır sürdürdüğü kirli emellerini temin için bu ortamdan istifade etmekten geri durmamış, DEAŞ'le mücadele bahanesiyle Batı'dan tarihinin en büyük lojistik desteğini almış 6-7 Ekim olayları yaşanmış. İçeride etkili olabilecek başka eylemlerin ve sınırımızın yanı başında bir terör devleti kurabilmenin gayreti içerisinde olmuştur. ve tüm bu ataklara karşı bu güzel ülke, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarını ve kamu düzenini korumak için büyük bir mücadele vermiştir" dedi.

"SADE BİR EMİR KOMUTA ZİNCİRİ OLUŞTU"

"BUGÜN DAĞLARDAKİ TERÖRİST SAYISI 77'YE DÜŞMÜŞTÜR"

Bakan Soylu, "2016- 2022 arasında jandarma tarafından terör operasyonlarında 6 bin 399 PKK'lı evet, kimisi ölü, kimisi teslim alınmak suretiyle etkisiz hale getirilmiştir. ve elbette ki bütün bunlarla birlikte jandarmanın yaptığı uyuşturucu operasyonu sayısı 2016'da, 7 bin 878 seviyesindeyken 2022 itibariyle, 28 bin 691'e çıkmıştır. Jandarmamızın 2016 yılından bugüne kadar yakaladığı toplam kök kenevir miktarı 426.7 milyon adettir. Bunun nasıl bir büyüklük olduğu, parasal değeri, PKK'ya nasıl bir finans kaynağı olduğu, bu işle uğraşanlar tarafından elbette çok iyi takdir edilecektir. Jandarmamız da bu gelişmeleri yaşarken elbette ki çok mesafe aldığımızı burada ifade etmek istiyorum. Bugün dağlardaki terörist sayısı 77'ye düşmüştür. Son 6 yıl önce bu sayı 3 binler seviyesindeydi. 2016'da 25 bin 56 ilçe ve 66 liman üste konuşlanıyordu. 2023 itibariyle denizin kıyısı olan 23 ilimizin tamamıyla Van ve Bitlis illerinde 48 adet karakol. 86 adet kolluk destek timi oluşturarak liman 3 sayımızı tam 96'ya ulaştırdık. Arama kurtarma bot sayımızı yeni tip kontrol botları ile 178'den 250'ye, mobil radar sayımızı 8'den 20'ye yükseldik. Şu anda dünyadaki bilebildiğimiz en büyük seri imalat projesi olan kontrol botu alım projesi dahilinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'mıza 107 yeni tip kontrol botu alıyoruz" diye konuştu.