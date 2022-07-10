İçişleri Bakanı Soylu, çevik kuvvet polisleriyle bayramlaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram ziyaretleri kapsamında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Bakan Soylu, "Asayiş, huzur ve güven son 3 yıldır bir numara çıkmaktadır. Milletimiz asayişi, huzuru ve güveni kendilerine verilen kamu hizmetini birinci sıraya yerleştirmiştir. Bu bizim için onur payesidir. Aynı zamanda bir sorumluluktur" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polislerle bayramlaştı. Bayramlaşma programına Bakan Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Bayrampaşa İlçe Kaymakamı Soner Şener ve Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de eşlik etti.

Bayramlaşma sonrası Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polislere hitap eden Bakan Soylu, "Türkiye'nin en büyük şehri olan İstanbul'un güvenliğini emanet ettiğimiz huzur ve asayişini emanet ettiğimiz çok kıymetli mesai arkadaşlarımız. Bugün karşımda muazzam bir tabloyla duran, düşmana korku dosta güven veren, cesaretleriyle bu ülkeye olan sadakatleriyle, medeniyetimize olan bağlılığıyla, ay yıldızlı bayrağımıza olan inancı ve dinimize olan teslimiyetiyle birlikte karşımda duran bu tablonun benim ülkemin bir güven tablosu olduğundan hiçbir şekilde şüphe ettirmeyen çok kuvvetli çevik kuvvet personelimiz. Sizlerin, ailelerinizin ve burada olan ya da olmayan bütün mesai arkadaşlarımızın bayramlarını tebrik ediyorum" dedi.

Emanet ne kadar büyük ise yükünde o kadar ağır olduğunu ifade eden Bakan Soylu, "İstanbul sadece İstanbul değildir. İstanbul Türkiye'dir, İstanbul dünyadır. İstanbul yüce peygamberin inci tanesi hadisi şeriflerinden kendine yer bulmuş bizim kıymetlimiz olan bir dünya şehridir. Burada görev yaparken bu hissiyatla görev yapmak, bu gönül bağını kurmak, bu sorumlukla ve bu aşk ile görev yapmak gerekir. Görevinizin sadece bir maddi anlamı yok. Evet polissiniz, çevik kuvvetsiniz, bu milletin göz bebeğisiniz. Bir şey daha var. Bizim inancımızda her tarafı tahrip edilmiş, müjdelenmiş bu güzel şehre hizmet etmek ayrıcalıktır. Bunu zihninizden hiç çıkarmayınız" açıklamasında bulundu.

Konuşmasında bir de nasihatte bulunan Bakan Soylu, "Sizden bir ağabeyiniz, mesai arkadaşınız olarak dönem dönem söylediğim mezuniyetlerinizde de ifade ettiğim bir şeye daha dikkat edin. Madem bu şehir bu kadar özel, müjdelenmiş bir şehir hiç aklınızdan çıkarmayın. Evden Ayetel Kürsi okumadan çıkmayın" dedi.

Çevik kuvvet polisiyle gurur duyduklarını kaydeden Bakan Soylu, "İstanbul şehirlerin piridir. Çevik kuvvet polisimizle gurur duyuyoruz. 2015 - 2016 yıllarında toplumsal olaylarda müdahale yüzde 2'lerin altında veya üstünde seyrediyordu. Kendilerini o kadar çok geliştirdiler ki amirlerini de tebrik ediyorum. Müzakereyi, müdahalenin en son nokta olabileceğini ama bu ülkenin huzurunu bozmaya çalışanlar, bu ülkenin ahlakını bozmaya çalışanlar, medeniyetine hasar vermeye çalışanlara da müsamaha gösterilmeyeceğini en güzel şekilde ortaya koyuyorsunuz. Bu konuda bilmenizi isterim ki sadece İstanbul'da değil dünyanın birçok ülkesine de bu eğitimi verme kabiliyetine haiz olan başarılı bir teşkilatız. Sizin bugün başladığınız bu zaman dilimi içerisinde göreve başladığınız ağabeyleriniz dünyanın bir çok yerinde toplumsal olaylar ile ilgili karşı karşıya kalınınca ne yapılacağını en güzel şekilde anlatma kabiliyetinde olanlardır. Sosyal medyanın kuralları alt üst ettiği bir dünyadayız. Mesleklerin itibarsızlaştırılmaya, devletlerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı için gayret gösterilen bir dünyadayız. Siz bu dünyada avantajlısınız. Son 3 yıldır kamu hizmetlerinden yararlanması konusunda Türkiye İstatistik Kurumu'nun sorduğu branşlar içerisinde asayiş, huzur ve güven son 3 yıldır bir numara çıkmaktadır. Milletimiz asayişi, huzuru ve güveni kendilerine verilen kamu hizmetini birinci sıraya yerleştirmiştir. Bu bizim için onur payesidir. Aynı zamanda bir sorumluluktur" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polisler tarafından gerçekleştirilen tatbikatı izledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Politika