İçişleri Bakanı Soylu: 'Bu ülke Recep Tayyip Erdoğan yetiştirdi'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu işbirliği ile Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs Paneli' gerçekleştirildi. Panele katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Evet bugün ikinci 14 Mayıs'ı konuşacağız. Biz bu millete ikinci 14 Mayıs'ı hediye etmek istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu işbirliği ile Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 'Cumhuriyet Tarihinde İki 14 Mayıs Paneli' düzenlendi. Demokrasi ve Özgürlükler Adası Adnan Menderes Kongre Merkezinde gerçekleştirilen panele İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum ve çok sayıda akademisyen katıldı.

"Bu ülke Recep Tayyip Erdoğan yetiştirdi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu ülke Recep Tayyip Erdoğan yetiştirdi. Böyle liderler 100 yılda bir gelir. 'Şimdi zamanı değil' dersek risk almazsak, ABD acımazsızdır, Avrupa acımazsızdır. Onların yetişmiş insanlarla dertleri söz konusu değildir. Tekrar üzerine geleceklerdir ve tekrar aynı şeyi yapacaklardır. Bu millet 15 Temmuz'da tam 27 Mayıs 1960'da karşılaştığı hınç ile ABD'yi mağlup etmiştir. Eğer bugün iki 14 Mayıs'ı konuşuyorsak birinci 14 Mayıs'ı bitiren dış güçlerin yanında iç güçlerin de yanında olduğunu, ikinci 14 Mayıs'ta da yine aynı karakterin varlığını yani dış güçlerin yanındaki demokrasiyi içine sindirememiş o iç güçlerin varlığını, işbirlikçiliklerini, millete ihanetini 70 yıl sonra bile bize nasıl 14 Mayıs'ın kiniyle baktıklarını da hep beraber konuşmak lazım" dedi.

"Biz bu millete ikinci 14 Mayıs'ı hediye etmek istiyoruz"

Programda konuşan Bakan Soylu, "Farkındasınızdır muhakkak ama biz yıllardır dış güçler ve Amerika'dan bu insanların üstündeki yükünü almaya çalıştık. Millet iradesinin tekrar örselenmemesini bu işlerin tekrar başımıza gelmemesini istiyorsak o yerli malı darbecileri o zihniyetin bugünkü taşıyıcılarıyla birlikte sürekli olarak yüzleştirmek lazım. Yüzleştirmek lazım ve yüzleştirmek lazım. Hiçbir zaman 'Sizi ben bile kurtaramam' sözünü bu millete unutturmamak lazım. Ben 2009'da Demokrat Parti başkanıyken 27 Mayıs'ın yıl dönümünde o dönem Danıştay üyesi olan Tansel Çölaşan tuttu, 27 Mayıs için, 'Menderes ile Demokrat Parti şöyle şöyle yapmasaydı darbe de olmazdı' diye akıllara zarar bir kılıf demokrasinin utancı olacak bir bahane ortaya sürdü. Evet bugün ikinci 14 Mayıs'ı konuşacağız. Biz bu millete ikinci 14 Mayıs'ı hediye etmek istiyoruz. Ama birileri de ikinci 27 Mayıs hayallerini de içlerinde yıllarca hayallerinde taşıdılar ve bunu kendi etki alanlarındaki kendi kuşaklarına miras bıraktılar" şeklinde konuştu. - İSTANBUL