İçişleri Bakanı Soylu: 'Biz şunu görüyoruz, siyaset alanına 'terörizm' çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz şunu görüyoruz, siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Siyaset alanına anarşizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Siyaset alanına kamu düzenini ortadan kaldırma arzusu çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Başkent'te düzenlenen Kaçakçılık İstihbarat Kurulu Toplantısı'na katıldı. Buradaki toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk Havalimanı'na yapılacak millet bahçesi hakkındaki açıklamalarının sorulması üzerine, "Demokraside öncelikle meseleler ile ilgili herkesin kendi adına bir değerlendirme yapma hakkı vardır. Ancak gerek dünyada gerekse Türkiye'de bu konuda karşı karşıya kaldığımız süreçleri hepimiz yaşadık. Şimdi siz Gezi olaylarında bir ağaç için Türkiye'yi tarihsel bir travma ile karşı karşıya bırakmak isterseniz ardından kendi yönetiminizde Beşiktaş'ta hiç kimse ile bir irtibat kurmadan ağaçları ortadan kaldırırsanız, ardından hemen bize büyük hizmetler veren Atatürk Havalimanı'nın, etrafımızdaki coğrafyanın, bizim, İstanbul'un, en güzel millet bahçelerinden biri olmasına ve on binlerce ağacın dikilebileceği bir alan olmasına itiraz ederseniz buna en hafif deyimi ile 'Bu ne yaman çelişki' derler" ifadelerini kullandı.

"Siyaset alanına, 'terörizm' çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun halkı Atatürk Havalimanı önünde toplanmaya çağırmasını da değerlendiren Soylu, "Biz şunu görüyoruz, siyaset alanına terörizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Siyaset alanına anarşizm çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Siyaset alanına kamu düzenini ortadan kaldırma arzusu çekilerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bu üç mesele var. Peki bu ne demek? Bir teröristin cenazesine sözde HDP Milletvekili katılıyor, polise taş atıyor ve bu meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Peki sadece bu kadar mı, hayır" diye konuştu.

"İl başkanlığı yaparken devlete 'katil devlet' demedik"

Daha önce kendinin de uzun yıllar il başkanlığı yaptığını belirten Soylu, "İl başkanlığı yaparken devlete 'katil devlet' demedik. Bir taraftan 6'lı masaya oturacaksınız, siyasi etik yasası ortaya koyacaksınız, diğer taraftan da bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret edeceksiniz. Ne istiyorsunuz? Siyasi etik yasası mı istiyorsunuz, yoksa istediğiniz kişiye hakaret etme özgürlüğü mü istiyorsunuz? Buna da 'Bu ne yaman çelişki' denir" şeklinde konuştu.

"Maalesef siyasetimize anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmak isteniyor"

Canan Kaftancıoğlu hakkında Yargıtay tarafından verilen onama kararını da hatırlatan Soylu, "Hukuk bir karar verecek, bu kararın da ne olduğu ortada olacak, 'Acaba buradan bir istismar ve siyasi mağduriyet oluşturabilir miyim' diye bir takım manipülasyonlara girmeye çalışacaksınız. Maalesef siyasetimize, tekrar ifade etmek istiyorum terörizmin meşruiyeti bulaştırılmak isteniyor. Maalesef siyasetimize anarşizmin meşruiyeti bulaştırılmak isteniyor, maalesef siyasetimize kamu düzenimizin bozularak ortaya çıkabilecek bir ortamın meşruiyeti bulaştırılmaya çalışılıyor. Yani 'Ben sonucu alayım da hangi şekilde alırsam alayım diye bir mantıkla karşı karşıyayız. Bunun doğru olmadığını, bunun vatandaşın günlük yaşantısını doğru etkilemeyeceğinin altını çizmek gerekir" dedi.

"'Siz buradan yürüyün' diyorlar, onlar da buradan yürüyorlar"

HDP'nin terörist cenazelerine milletvekili göndermesi ile devlete 'katil devlet' diyenlerin arasında bir fark olmadığının altını çizen Soylu, "HDP'nin terörist cenazesine birçok milletvekilini göndermesi ile devlete 'katil devlet' diyenin arasında, bir ağaç için bütün Türkiye'nin geleceğini karartmaya yönelik gözü kararmışlıkla ağaç dikilerken ve millet bahçesi yapılırken; bu millet bahçesine ve yeşile yönelik itiraz, birbiri ile ilişki içerisindedir. Bu itiraz mercilerinin de karar vericileri bu topraklar içerisinde değildir. Bunlar uygulayıcılardır. 'Siz buradan yürüyün' diyorlar, onlar da buradan yürüyorlar" açıklamasında bulundu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Politika