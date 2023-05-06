İçişleri Bakanı Soylu: 'Ayakta duran bir Türkiye istemiyorlar'

Soylu, "14 Mayıs seçimi sadece bizim topraklarımıza ait bir seçim değildir. 14 Mayıs seçimi çok uzun zamandır beri ülkemize diz çöktürmeye çalışan, bizi Suriye'deki istikrarsızlığa ve iç karışıklığa, otoritersizliğe itmeye çalışanlar, aynısını Irak'ta benzerini yapmaya çalışanlardı. Aynı şekilde Afganistan'dan Pakistan'a kadar Libya'dan Lübnan'a kadar, Yemen'den Filistin'e kadar, Orta Asya'dan Balkanlara kadar etrafımızdaki bütün coğrafyayı istikrarsızlaştırmaya çalışanlara bir fırsat. Bize de yüzyılın lideri Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte onlara karşı bir duruş fırsatı vermektedir. Tayyip Erdoğan'ı istememelerinin sebebi tektir. 1960 darbesinden itibaren Türkiye'ye bütün anlayışını sızdıran batı, Türkiye'nin bütün kurum kuruluşlarına yerleşmeye çalışan batı, Türkiye'yi attığı her adımda sindirmeye çalışan batıyı Tayyip Erdoğan son 21 yılda bu ülkeden silmiş ve süpürmüştür. Şimdi yapmak istedikleri bu seçimle beraber Türkiye'nin duruşunu mağlup etmek ve tekrar Türkiye'nin kurum kuruluşlarına Türkiye'nin bütün anlayışına yeniden sızmayı sağlayabilmektir. PKK ile FETÖ ile LGBT ile yapmış oldukları anlaşmanın temelinde bu vardır. Der Spiegel'e, The Economist'e attırdıkları başlıkların temelinde bu vardır. ve biz bunu ilk kez görüyor değiliz" dedi.

"ARTIK YERLİ MALINI SANAYİMİZ VE TEKNOLOJİMİZLE KUTLUYORUZ"

"AYAKTA DURAN BİR TÜRKİYE İSTEMİYORLAR"

Soylu, batının bundan rahatsız olduğunu da kaydederek "Tayyip Erdoğan'a Der Spiegel'in yazı yazmasının, The Economist'in, Time'ın yazı yazmasının temel sebebi budur; ayakta duran bir Türkiye istemiyor ama bunu burada söyleyeyim. Türkiye'de öyle bir noktaya geldik ki Avrupa da, Amerika da avucunu yalasın. Atı alan Üsküdar'ı geçmiştir. Bu kadar basit" diye konuştu.