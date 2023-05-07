İçişleri Bakanı Soylu: 'Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta reisimiz Cumhurbaşkanı seçilecek'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen İstanbul Mitingi'nde konuştu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçileceğini söyledi. Ayrıca terörle mücadelede başarılarının devam edeceğini vurguladı.

ATATÜRK Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta reisimiz Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu millet de Kemal'e bay bay diyecek. Allah nasip edecek 29 Ekim 2023 tarihinde bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen İstanbul Mitingi'nde konuştu. İçişleri Bakanı Soylu, "Siyasi tarihimizin şu anda en büyük mitingini gerçekleştiriyoruz. Size bu yakışır. Sizlere bu yakışır. Saf saf dizildiniz, hak için adalet için, dünyaya hak sözünü, adalet sözünü haykırmak için dizildik. Doğru zamanda verdiğiniz destek sayesinde 21 yılda bu ülkede büyük devrimlerin, büyük değişimlerin altına imza atıldı. Korkmadınız, ürkmediniz, sinmediniz, çekinmediniz" ifadelerini kullandı.

BU MİLLET KEMAL'E BAY BAY DİYECEK

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