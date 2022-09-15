İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı-HAkkari-Şırnak-Van Güvenlik Toplantısı'na katıldı
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İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı-HAkkari-Şırnak-Van Güvenlik Toplantısı'na katıldı Bakan Soylu, terör örgütü operasyonlarına dair açıklamalarda bulundu Bakan Soylu: "2022 yılında engellediğimiz kaçak göçmen sayısı yüzde 35 azaldı.
İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı-HAkkari-Şırnak- Van Güvenlik Toplantısı'na katıldı
Bakan Soylu, terör örgütü operasyonlarına dair açıklamalarda bulundu
Bakan Soylu:
"2022 yılında engellediğimiz kaçak göçmen sayısı yüzde 35 azaldı. Doğu'daki göçmen baskısı azaldı."
"Örgüt kendi içerisinde haberleşemiyor"
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika