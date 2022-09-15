İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı-HAkkari-Şırnak-Van Güvenlik Toplantısı'na katıldı Politika Haberleri İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı-HAkkari-Şırnak-Van Güvenlik Toplantısı'na katıldı Bakan Soylu, terör örgütü operasyonlarına dair açıklamalarda bulundu Bakan Soylu: "2022 yılında engellediğimiz kaçak göçmen sayısı yüzde 35 azaldı. İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı-HAkkari-Şırnak- Van Güvenlik Toplantısı'na katıldı Bakan Soylu, terör örgütü operasyonlarına dair açıklamalarda bulundu Bakan Soylu: "2022 yılında engellediğimiz kaçak göçmen sayısı yüzde 35 azaldı. Doğu'daki göçmen baskısı azaldı." "Örgüt kendi içerisinde haberleşemiyor" Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Süleyman Soylu Şırnak Ağrı Van Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› İçişleri Bakanı Soylu, Ağrı-HAkkari-Şırnak-Van Güvenlik Toplantısı'na katıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.