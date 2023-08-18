İçişleri Bakanı: Son 2 Ayda 1309 Kaçakçılık Operasyonu Gerçekleştirildi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 ayda kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 1309 operasyon gerçekleştirildiğini ve 32 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 60 günde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 1309 operasyon gerçekleşti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca; Tütün Mamulleri Kaçakçılığı kapsamında, 1025 operasyon düzenlendi. 25 şahıs tutuklandı. Alkollü içki kaçakçılığı kapsamında, 284 operasyon düzenlendi. 7 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda; 585 bin 29 paket sigara, 88 bin 212 elektronik sigara, 52 ton 37 kilo tütün, 94 bin 76 adet puro, 34 bin 789 şişe içki, 97 bin 25 litre içki, 192 milyon 79 bin makaron ile 56 milyon 696 bin 807 içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum. Kaçakçılık ve organize suçlara geçit vermeyeceğiz. Mücadelemiz aralıksız devam edecek" ifadelerini kullandı. (DHA)