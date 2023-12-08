İçişleri Bakanı, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaralanan çocuk için soruşturma başlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başkentte bir çocuğun sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin mülkiye müfettişlerince soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde dün sabah saat 08.45 sıralarında okula gitmek için evinden çıkan ve başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan 4. sınıf öğrencisi T.Y. ağır yaralanmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın tüm yönleri ile araştırılması için mülkiye müfettişlerince soruşturma açılacağını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saldırı sonrası ağır yaralanan çocuğumuza acil şifalar diliyor, ailesine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" dedi. - ANKARA