İçişleri Bakanı: 'Sibergöz-9' Operasyonunda 37 Şüpheli Yakalandı

Bakan Yerlikaya: 'Sibergöz-9' operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, dolandırıcılık suçlarına yönelik 15 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-9' operasyonlarında toplam 37 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 15 ilde dolandırıcılara yönelik 'Sibergöz-9' kod adlı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Gaziantep Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından; Gaziantep, Manisa, Kocaeli, İstanbul, Mersin, Ankara, Adana, Bursa, İzmir, Antalya, Erzurum, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Düzce olmak üzere 15 ilde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda bilişim sistemlerinin kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen toplam 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, vatandaşlarla oltalama (phishing) siteleri üzerinden araç sigortası yapma vaadiyle irtibat kurdukları, sahte araç satış ilanları ile kapora bedeli talep ederek bu kişileri dolandırdıkları belirlendi. 49 şikayetçi vatandaştan haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüphelilerin 70 milyon TL banka hesap hareketliliği tespit edildi. Operasyonda silah, uyuşturucu madde ve dijital materyallere el konuldu.

Operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Allah ayaklarına taş değdirmesin. Operasyonlar devam ediyor. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların, enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.