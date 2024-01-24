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İçişleri Bakanı: Sibergöz-17 Operasyonları'nda 56 şüpheli yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Mersin merkezli düzenlenen Sibergöz-17 Operasyonları'nda 56 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar sonucunda toplamda 28 milyon 640 bin TL haksız kazanç elde edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde gerçekleştirilen Sibergöz-17 Operasyonları'nda 56 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, İstanbul ve Mersin merkezli 18 ilde düzenlenen Sibergöz-17 Operasyonları'nda 56 şüphelinin yakalandığını belirtti. Yerlikaya paylaşımında, "Sibergöz-17 Operasyonları kapsamında 'bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda 35 şüpheli, 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik Mersin merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda ise 21 şüpheli yakalandı" ifadelerine yer verdi.

Mersin merkezli operasyonlarda 640 bin TL'yi haksız kazançla elde ettiğinin tespit edildiğini bildiren Yerlikaya, "Oltalama (phishing) siteleri aracılığıyla ele geçirdikleri sosyal medya hesapları üzerinden 'yüksek kazanç vaadi' ile bahis kuponu reklamı yaparak vatandaşlarla iletişime geçtikleri ve vatandaşlardan para talep etmek suretiyle toplam 640 bin TL haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale ve 39 bin TL'ye el konuldu" dedi.

Paylaşımında İstanbul merkezli operasyonlarda örgütün 28 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini belirten Yerlikaya, "İdolFX, HunFx, RukaFX, SirusFX, ArosFx, Skybitpro ve Hit Capital adı altında 7 farklı firma üzerinden vatandaşlarla irtibat kurarak 'Forex yatırımı vaadiyle yüksek kazanç' elde edeceklerini söyleyerek kişileri dolandırdıkları, dolandırdıkları kişilerden 211 bin 500 dolar haksız kazanç sağladıkları tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin toplam 28 milyon 640 bin TL haksız kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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