İçişleri Bakanı: Narkogüç Operasyonunda 199 Şüpheli Yakalandı

15 ilde 'Narkogüç' operasyonu; 199 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, 15 ilde düzenlenen 'Narkogüç' operasyonları kapsamında 199 şüphelinin yakalandığını, 58 kilogramı kokain olmak üzere toplam, 4,5 ton uyuşturucu madde ve 64 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Diyarbakır'da jandarma tarafından yapılan operasyonda; 3,5 ton esrar, 504 bin kök kenevir, 218 bin kök skunk ele geçirildi, 11 şüpheli yakalandı, polisin düzenlediği operasyonda, 259,5 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. İstanbul'da polisin yaptığı 2 ayrı operasyonda, 44,5 kilogram kokain, 2,5 kilogram metamfetamin, 248 kilogram skunk ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı, jandarmanın düzenlediği operasyonda 1 kilogram kokain, 10 litre sıvı metamfetamin, 2 kilogram skunk ve 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. Edirne'de 10 kilogram kokain ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de 2,5 kilogram kokain, 3 kilogram esrar, 25 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı. Sinop'ta muhtelif miktarda uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi, 34 şüpheli yakalandı. Aydın'da muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 44 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli'nde muhtelif miktarda metamfetamin ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı. Gaziantep'te jandarmanın operasyonunda muhtelif miktarda metamfetamin ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı, polisin düzenlediği operasyonda, 103 kilogram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi yakalandı. Kahramanmaraş'ta muhtelif miktarda metamfetamin, eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 54 şüpheli gözaltına alındı. Denizli'de 21 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. Osmaniye'de muhtelif miktarda esrar ve sentetik kannabinoid ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa'da 2 ayrı operasyonda, 192,5 kilogram skunk ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. Erzurum'da 0,5 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı. Bursa'da 39 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Bolu'da 13 kilogram skunk ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı. Bakan Yerlikaya, "Operasyonları yapan kahraman jandarmamızı ve polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin desteği ve duası sizinle. Uyuşturucu satıcılarının geleceğimiz olan gençlerimiz ve toplumumuzu zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz" dedi.