İçişleri Bakanı: 'Mercek' Operasyonlarında 715 Şüpheli Gözaltına Alındı

66 ilde ruhsatsız silah ve silah kaçakçılığı operasyonu; 715 gözaltı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, ruhsatsız silah taşıma ve silah kaçakçılığı suçlarına yönelik 66 ilde düzenlenen 'Mercek' operasyonlarında, 715 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından, ruhsatsız silah taşıma ve silah kaçakçılığı suçlarına yönelik 66 ilde 'Mercek' kod adı operasyonlar yapıldığını belirtti. Buna göre; İl jandarma komutanlıkları ile il emniyet müdürlüklerince son 3 günde gerçekleştirilen operasyonlarda; 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 715 şüpheli, gözaltına alındı. Jandarma ve polis güçlerini tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimiz müsterih olsun; ruhsatsız silah temin edenler ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.