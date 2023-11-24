İçişleri Bakanı: Mercek-6 Operasyonunda 1129 Kişi Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik yapılan 'Mercek-6' operasyonlarında bin 129 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlarda toplam 951 silah ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik yapılan "Mercek-6" operasyolarında bin 129 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 68 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "Mercek-6" operasyonlarında; 754 ruhsatsız tabanca, 20 uzun namlulu tüfek, 49 kurusıkı tabanca, 128 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 951 silah ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Yerlikaya, söz konusu operasyonlarda bin 129 şüphelinin de gözaltına alındığını bildirdi.

"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız" diyen Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Samsun, Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Konya, Kocaeli, Diyarbakır, Rize, Antalya, Sakarya, Şırnak, Manisa, Balıkesir, Hatay, Kütahya, Ordu, Elazığ, Kahramanmaraş, Kastamonu, Osmaniye, Eskişehir, Kayseri, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Aksaray, Aydın, Uşak, Ağrı, Düzce, Giresun, Kars, Malatya, Yalova, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Burdur, Çorum, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gümüşhane, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kilis, Mardin, Niğde, Batman, Bingöl, Kırklareli, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tokat, Yozgat, Zonguldak, Bilecik, Denizli, Erzincan, Muş, Tunceli'de yapılan Mercek-6 operasyonlarında 754 ruhsatsız tabanca yakalandı.

Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle: İstanbul'da 181 tabanca 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi, 209 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 51 tabanca ele geçirildi, 76 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 52 tabanca ele geçirildi, 60 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Samsun'da 36 tabanca ele geçirildi, 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 30 tabanca ele geçirildi, 46 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bursa'da 36 tabanca ele geçirildi, 63 şüpheli şahıs gözaltına alındı."