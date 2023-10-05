İçişleri Bakanı: 'Kahramanlar' operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak'ta 24 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce terör örgütü üyelerine karşı 4 ilde başlatılan operasyonlarda 9'u Erzurum'da, 8'i İstanbul'da 4'ü Gaziantep'te, 3'ü Şırnak'ta olmak üzere toplam 24 şüpheli bölücü terör örgütü üyesi yakalandı. Operasyonlara katılan kahraman polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi. Yerlikaya paylaşımında operasyondan görüntülere de yer verdi.