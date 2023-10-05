İçişleri Bakanı: 'Kahramanlar' operasyonlarında 24 terörist yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde düzenlenen "Kahramanlar" operasyonlarında 24 bölücü terör örgütü üyesinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından Erzurum, İstanbul, Gaziantep ve Şırnak'ta toplam 24 bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesinin yakalandığını paylaştı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan 'Kahramanlar' operasyonları çerçevesinde Erzurum, Gaziantep, İstanbul ve Şırnak'ta şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerimizce terör örgütü üyelerine karşı 4 ilde başlatılan operasyonlarda 9'u Erzurum'da, 8'i İstanbul'da, 4'ü Gaziantep'te, 3'ü Şırnak'ta olmak üzere toplam 24 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. Operasyonlara katılan kahraman polislerimizin her birini alınlarından öpüyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz." - ANKARA