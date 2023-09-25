İçişleri Bakanı: Denetlenen Okul Servislerine Binlerce Ceza Kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde denetlenen 112 bin 241 okul servisi aracından 3 bin 966'sına ceza kesildiğini duyurdu. Okul servis denetimlerinin geleceğimizin teminatı olan çocukların güvenliği için hassasiyetle devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, sürücülere araç bakımı ve trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde çocukların okullarına güven içinde gitmesi, evlerine huzur içinde dönmesi amacıyla 112 bin 241 okul servisinin denetlendiğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, okul servislerine yönelik 11-22 Eylül arasında ülke genelinde yapılan denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Okul servisi sürücülerine "Sizler dünyanın en kıymetli yolcularını taşıyorsunuz." diyerek seslenen Yerlikaya, "Araçlarımızın bakımını ihmal etmeyin. Eksiksiz yola çıkmayalım. Hız ve trafik kurallarına uyalım. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın okullarına güven içinde gitmesi, evlerine huzur içinde dönmesi için okul servis denetimlerimiz hassasiyetle devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, denetlenen 112 bin 241 okul servisinden 3 bin 996'sına ceza kesildiğini ve İstanbul'da denetlenen 5 bin 863 servis aracından 403'üne ise cezai işlem uygulandığını bildirdi.