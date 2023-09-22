İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zehir Tacirlerini Yakaladı

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Aydın'da Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu ticaretinden aranan 18 hükümlünün yakalanarak cezaevine teslim edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğümüzün uyuşturucu satışını engellemeye yönelik planlı çalışmasında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından; uyuşturucu trafiğinde rol almış, aranan satıcı ve kullanıcılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Yakalanan 18 hükümlü de cezaevinde gönderildi. Yakalananlardan 3'ü 10 yıl ve üstü ceza alan hükümlülerdi. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Zehir tacirleri: Adaletten kaçamayacaksınız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi ve toplumumuzu zehir tacirlerinden korumak için canla başla çalışıyoruz" dedi.