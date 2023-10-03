İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşımlar sonucu gözaltına alınan Fazıl Duygun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda meydana gelen saldırı girişiminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili yaptığı paylaşımlar sonucu gözaltına alınan Fazıl Duygun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nda meydana gelen saldırı girişiminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili yaptığı paylaşımlar sonucu gözaltına alınan Fazıl Duygun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara'da saatlerinde İçişleri Bakanlığı yakınlarında meydana gelen bombalı saldırı girişiminde teröristlerden biri kendini patlatırken, biri etkisiz hale getirilmiş, 2 polis de hafif şekilde yaralanmıştı. Saldırı girişiminin ardından sosyal medya hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yla ilgili paylaşım yapan Duygun, Niğde'de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan Duygun, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - NİĞDE