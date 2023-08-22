İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Van'da 59 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan operasyonda 59 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyurdu. Operasyonda 37 kişi tutuklandı, 22 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'da firari 59 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Van İl Jandarma Komutanlığı'nca haklarında yakalama kararı olmasına rağmen firari durumda bulunan göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyon yapıldığını belirtti.

Yerlikaya, operasyonda 59 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirterek, "Van İl Jandarma Komutanlığımız tarafından, haklarında yakalama kararı olmasına rağmen firari durumda bulunan göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik icra edilen operasyonda; 59 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Yakalanan organizatörlerin 37'si tutuklandı. 22'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemiz aralıksız devam edecek. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmayacağız" dedi.