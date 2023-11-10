İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nı Başkentte Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin Huzuru Toplantısı'nın başkentte gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlık olarak ülkenin her bir şehrinin güvenliğini sağlamak için çalıştıklarını belirten Yerlikaya, suç ve suçlulara göz açtırmayacaklarını vurguladı.

Ankara'da " Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da " Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın gerçekleştirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Bu akşam Başkent'imizde 'Türkiye'nin Huzuru Toplantımızı' gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığı ailesi olarak, her bir şehrimizin, dünyanın en güvenli şehirlerinden biri olması için canla başla çalışıyoruz. Kara Vatan, Mavi Vatan, Siber Vatan hiç fark etmiyor; ülkemizin ve milletimizin geleceğine kasteden suç ve suçlulara göz açtırmıyoruz, açtırmayacağız. Mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.