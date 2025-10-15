Haberler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trafik Kanunu Değişikliği Hakkında Bilgi Verdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trafik Kanunu Değişikliği Hakkında Bilgi Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti TBMM grubunun kapalı toplantısında Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklik hakkında bilgi sundu.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti TBMM grubunun kapalı grup toplantısında 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifi' ile ilgili bilgi verdi.

TBMM'de AK Parti kapalı grup toplantısı yapıldı. Toplantı yaklaşık 1 saat sürerken, kapalı grup toplantısına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Bakan Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanması beklenen, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile ilgili AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Adalet Bakanı Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Adli Tıp'tan uzman mütalaası talep edildi

Rojin Kabaiş dosyasına Bakan Tunç el attı! Olayı aydınlatacak gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nihat Kahveci milli yıldıza ateş püskürdü

Tarihi galibiyet sonrası milli yıldıza ateş püskürdü
Tepki çeken olay! Camiye ayakkabı ile girip namaz kılanları gözaltına aldılar

Camiye ayakkabı ile girip namaz kılanları gözaltına aldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.