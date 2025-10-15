İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trafik Kanunu Değişikliği Hakkında Bilgi Verdi

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti TBMM grubunun kapalı grup toplantısında 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Teklifi' ile ilgili bilgi verdi.

TBMM'de AK Parti kapalı grup toplantısı yapıldı. Toplantı yaklaşık 1 saat sürerken, kapalı grup toplantısına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da katıldı. Bakan Yerlikaya, TBMM Genel Kurulu'nda görüşmelerine başlanması beklenen, 'Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile ilgili AK Parti milletvekillerini bilgilendirdi.