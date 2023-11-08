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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden,...

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Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden, 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden hain PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar ile terör hamdolsun bitme noktasına geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden, 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden hain PKK'ya karşı yürütülen operasyonlar ile terör hamdolsun bitme noktasına geldi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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