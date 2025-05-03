İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'e Allah'tan rahmet; değerli ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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