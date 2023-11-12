İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Sınırlarımız Bizim Kırmızı Çizgimizdir

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. Huzur ve güvenliğimizin sağlanmasında, düzensiz göçle mücadelede olmazsa olmazdır. Milletimizin huzuruna, kardeşliğine ve güveliğine kastedenlere tahammülümüz yoktur. Hiçbir zaman da olmayacaktır" dedi.

Türkiye- İran sınır hattında incelemelerde bulunmak ve Sınır Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere Ağrı'ya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, helikopterle Doğubayazıt ilçesine geçti. Gürbulak Sınır Kapısı'nda Sınır Güvenlik Toplantısı'na katılan Bakan Yerliyaka, toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, başta terörle mücadele olmak üzere düzensiz göç, kaçakçılık, organize suç yapıları ve diğer suç ve suç türleri ile de son derece kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi. Bakan Yerliyaka, "İllerde huzur ve güvenlik toplantıları yapıyoruz. Gürbulak Sınır Kapısı ve Ağrı-İran sınır hattındaki fiziki sınır güvenlik sistemlerini yerinde görmek, sunmuş olduğumuz güvenlik hizmeti ne durumda görmek için buraya geldik. Bakanlık olarak yapmamız gerekenler nedir? Tek tek not aldık. Talimatlandırdık. Bir eylem planı içerisinde de inşallah bunları hayata geçireceğiz. Biliyorsunuz bakanlık olarak başta terörle mücadele olmak üzere düzensiz göç, kaçakçılık, organize suç yapıları ve diğer suç ve suç türleri ile de son derece kararlı bir şekilde durmaksızın gayret gösteriyoruz. Burada özellikle İran hududunda çok büyük bir gayret var. Gece gündüz demeden büyük bir gayret var. Biz Göç İdaresi Sınır Yönetimi Başkanlığı sınır yönetimi müdürlüğümüzle biz Savunma Bakanlığımızın bu duvarların hazırlanmasında onların bizden istediği fiziki güvenlik sistemleri ile ilgili tüm detayları yapma noktasında gayret gösteriyoruz. Biz bu duvarın karşı tarafından en ufak bir göç akınının gelmesini istemiyoruz" diye konuştu.

'81,3 KİLOMETRELİK KISMINA MODÜLER BETON VE DEVRİYE YOLU YAPTIK'

Ağrı-İran sınırında yapılan çalışmalara değinen Bakan Yerlikaya şunları söyledi:

"Ağrı ile İran sınır uzunluğumuz 84 kilometre. Bu sınırımızın 7 bileşenli sınır güvenlik sistemi ile korunuyor. 81,3 kilometrelik kısmına modüler beton ve devriye yolu yaptık. Zorlu coğrafi şartlar nedeni ile duvar yapılamayan bölgeye ise beton duvar yapılamayan kısımlara da kafes tel ve 70 konsas tipi sensör ile kapatıldı. Sınır hattı boyunca 59 adet elektro optik kule inşaatı tamamlandı. Kritik görülen bölgelerde 30 metrelik aralıklarla tabelalar yerleştirildi. Yine Ağrı bölgemizde 37 lego kule, 15 balistik kule, 10 yaşam kulesinin inşası tamamlandı. Sınır güvenliği faaliyetleri Iğdır'da konuşlu 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı 2 tabur ve 17 hudut karakolu ile yönetiliyor. Yine hudut birliklerimize destek amaçlı onların gerisinde İl Jandarma Komutanlığımıza bağlı bir jandarma özel harekat taburu, bir komando taburu, 3 asayiş komando bölüğü, farklı birimlerde görevli 600 personel, bir modüler güvenlikli üs bölgesi, 4 yaşam alanlı kule ile gerekli tedbirleri almış bulunuyoruz. Bunun yanında hava şartları izin verdiği ölçülerde de İHA ve SİHA'larımız 7/24 sınır güvenliğimizde aktif görev alıyor. Değerli arkadaşlar, devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleri ile bilinsin ki buradadır. Sınırlarımız bizim kırmızı çizgimizdir. Huzur ve güvenliğimizin sağlanmasında, düzensiz göçle mücadelede olmazsa olmazdır. Milletimizin huzuruna, kardeşliğine ve güveliğine kastedenlere tahammülümüz yoktur. Hiçbir zamanda olmayacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nda huzur ve güven içinde çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz."

Bakan Yerlikaya, toplantının ardından sınır hattında incelemelerde bulunarak, Doğubayazıt Gökay Hudut Tabur Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya'ya Ağrı ziyaretinde katıldığı Sınır Güvenlik Toplantısı'nda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Göç İdaresi Başkanı Atilla Toros, Gümrük Muhafaza Genel Müdürü Recep Koşal, Ağrı Valisi Mustafa Koç, Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci ve il protokol üyeleri eşlik etti.