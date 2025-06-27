İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Osmaniye'de Güvenlik Toplantısı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye'de düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru' konulu güvenlik toplantısında, suçla mücadele ve halkın huzurunu sağlama konularında açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Osmaniye'deki ziyaretleri sırasında şehrin yerel liderleriyle bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi toplantı ve ziyarette bulunmak üzere Osmaniye'ye geldi. Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığı olarak görevimiz sadece suçla mücadele değil, aziz milletimizin içini ferah tutmak, huzur ve güvenliğini sağlamaktır" dedi.

Osmaniye Polis Evi'nde düzenlenen ' Türkiye'nin Huzuru' konulu güvenlik toplantısı ile programlarına başlayan Bakan Ali Yerlikaya, ardından Tosyalı Camisi'nde cuma namazını kıldı. Sosyal medya hesaplarından toplantıya ilişkin videolu paylaşımda bulunan Bakan Yerlikaya, "Bugün Osmaniye'de ' Türkiye'nin Huzuru Toplantımızı' gerçekleştirdik. Sıcaklığı, toprağına da insanına da sinen; yiğitliğiyle, vefasıyla yüreğimizde özel bir yeri olan Osmaniye'mizdeyiz. Osmaniyeli hemşehrilerim her daim vatanına, bayrağına, milli ve manevi değerlerine sıkı sıkıya bağlıdır. İçişleri Bakanlığı olarak görevimiz sadece suçla mücadele değil, aziz milletimizin içini ferah tutmak, huzur ve güvenliğini sağlamaktır. Vatanımızda huzuru tehdit eden her unsurla, kararlı, akılcı ve sonuç odaklı bir mücadele yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz. 'Büyük ve Güçlü Türkiye' idealini, Osmaniyeli hemşehrilerimizle birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ardından Osmaniye Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Valilik binası girişinde Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Osmaniye milletvekilleri Seydi Gülsoy ve Derya Yanık, AK Parti MKYK Üyesi ve 27'nci Dönem Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Çenet ile diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Yerlikaya'ya, yöresel kıyafetler giyen öğrenciler tarafından çiçek takdim edildi. Valilik şeref defterini imzalayan Yerlikaya, daha sonra Vali Yılmaz ile makamda bir süre görüştü. Programı kapsamında Osmaniye Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, temaslarının ardından kentten ayrıldı. Bakan Yerlikaya'nın katıldığı toplantı ve ziyaretler basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
26 ilde yapılan son seçim anketi! İki sürpriz parti baraj sınırında

26 ilde yapılan son seçim anketi! Sürpriz sonuçlar var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe imzayı atıyor

Fenerbahçe'nin yıldızı Beşiktaş'a "Evet" dedi
Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği 100 bin dolarlık elbiseyle şov yaptı

Jeff Bezos'un nişanlısı, düğün öncesi giydiği elbiseyle şov yaptı
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
Mülteci kampından NBA'e! Khaman Maluach tarihe geçti

Mülteci kampından NBA'e uzanan yolculuk! 2.18'lik dev tarihe geçti
Kahtalı Hamido'nun oğlu parkta ölü bulundu

Ünlü sanatçının oğlu parkta ölü bulundu
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.