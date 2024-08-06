İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i bakanlıkta ziyaret etti. Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, 'Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'in nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum' dedi.
İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile bir araya geldi.
Bakan Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı bakanlıkta ziyaret etti. Yerlikaya, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşarak, "Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler'in nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.