İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Libya'ya yardım için ekiplerimiz hareket edecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son yılların en büyük sel felaketini yaşayan Libya'ya yardım etmek için AFAD ekipleri, jandarma ve emniyet güçleriyle birlikte hareket edeceklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son yılların en büyük sel felaketini yaşayan ve uluslararası yardım çağrısında bulunan Libya'nın yanında olduklarını belirterek, "AFAD ekiplerimiz, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetlerine katılmak için Libya'ya hareket edecek." ifadesini kullandı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Son yılların en büyük sel felaketini yaşayan ve uluslararası yardım çağrısında bulunan Libyalı kardeşlerimizin yanındayız. AFAD ekiplerimiz, jandarma ve emniyet güçlerimiz yardım faaliyetlerine katılmak için Libya'ya hareket edecek. Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi ve tüm insanlığı her türlü afetten korusun."