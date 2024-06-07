İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuştepe Çocuk Korosu'ndan Darülaceze'de konser

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuştepe Çocuk Korosu'nun, Darülaceze'de verdiği konseri paylaştı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından, "Roman çocuklarımızın enerjileri ve müzik yetenekleri, Darülaceze'deki kıymetli büyüklerimizle buluştu." başlığıyla yaptığı paylaşımda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği tarafından, "Gençlerle Geleceğe Bir Adım" projesi kapsamında 11-14 yaş arasındaki Kuştepeli çocuk ve gençlere, müzik ve koro çalışması eğitimi verildiğini belirtti.

Eğitimler sonucunda oluşturulan Kuştepe Çocuk Korosu'nun, Darülaceze sakinlerine konser verdiğini aktaran Yerlikaya, paylaşımında konsere ilişkin görüntüye de yer verdi.

Bakan Yerlikaya, "Ortaya Yeşilçam filmlerini hatırlatan bu güzel anlar çıktı. Bu projede emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum. Darülaceze'deki büyüklerimin ellerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.