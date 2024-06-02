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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'deki bina çökmesi nedeniyle İstanbul'a hareket etti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'ndan ayrılarak Küçükçekmece'de çöken binayla ilgili İstanbul'a hareket etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Küçükçekmece'de çöken bina nedeniyle AK Parti'nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampı'ndan ayrılarak İstanbul'a hareket etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Kızılcahamam'daki istişare toplantısından ayrılmış, Küçükçekmece'de yaşanan olayla ilgili İstanbul'a hareket etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Politika

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