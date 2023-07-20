İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin iş birliğini geliştirmek amacıyla yapılan toplantıya dair fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin fotoğrafları paylaşarak, "Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ulan Niyazbekov'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Bakanlıklarımız arasında başta terör olmak üzere, güvenlik, organize suçlar ve göçle mücadele konularında iş birliğimizi daha da geliştirmek için heyetler arası toplantımızı gerçekleştirdik" dedi.