İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile terör, güvenlik, organize suçlar ve göçle mücadele konularında işbirliğini geliştirmek için toplantı gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırgızistan İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov ile bir araya geldi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırgız Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ulan Niyazbekov'a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Bakanlıklarımız arasında başta terör olmak üzere güvenlik, organize suçlar ve göçle mücadele konularında işbirliğimizi daha da geliştirmek için heyetler arası toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.