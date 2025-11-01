İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kilis'te Vali Şahin ile Bir Araya Geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kilis Valisi Tahir Şahin ile bir araya gelerek valilik şeref defterini imzaladı.

Bir dizi programa katılmak için Kilis'te bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Vefayla, Sevgiyle ve Gururla Teşkilat Buluşması" programına katıldı. Bakan Ali Yerlikaya, daha sonrasında ise beraberindeki heyetle Kilis Valisi Tahir Şahin'i ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, valilikte gerçekleşen ziyarette Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra kentte yürütülen çalışmalar ve güncel konular hakkında bilgiler almak üzere toplantıya katıldı.

Görüşmenin ardından ziyaretini tamamladı. - KİLİS