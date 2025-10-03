İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kayseri'de Ziyarette Bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret eden Yerlikaya, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Çiçek ile bir süre basına kapalı şekilde görüşen Yerlikaya, Valiliğin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesine geçen Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve belediye çalışanları tarafından karşılandı.

Yerlikaya, Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, Kayseri belediyeciliğinin Anadolu'da örnek gösterildiğini belirtti.

Felahiye ilçesinde 3 yıl kaymakamlık yaptığını anlatan Yerlikaya, Felahiyeli vatandaşlara selam gönderdi.

Büyükkılıç da ziyaretlerinden dolayı Yerlikaya'ya teşekkür etti.

Ziyarette Bakan Yerlikaya'ya, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Dursun Ataş, Ayşe Böhürler, Sayın Bayar Özsoy ve AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan eşlik etti.