İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'de valiliği ve büyükşehir belediyesini ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Yerlikaya, kentteki temasları kapsamında valiliği ziyaret ederek, Vali Gökmen Çiçek ile bir süre görüştü.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre ise Yerlikaya, valilik ziyaretinin ardından büyükşehir belediyesine geçti.

Burada Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve belediye personeli tarafından karşılanan Yerlikaya'ya çiçek takdim edildi.

Büyükkılıç, "İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'yı Kayseri'mizde ve büyükşehir belediyemizde konuk etmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Kendilerine teşrifleri dolayısıyla şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Bazı AK Parti Kayseri milletvekilleri ve protokol üyelerinin de eşlik ettiği Yerlikaya'nın ziyaretleri basına kapalı gerçekleşti.