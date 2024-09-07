İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kastamonu'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu

Kastamonu'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kastamonu pastırmasından tadıp vatandaşlara çekme helva dağıttı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi programa katılmak için Kastamonu'ya geldi. Türkiye'nin Huzur Toplantısı'na başkanlık eden Bakan Yerlikaya, daha sonra Kastamonu Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, daha sonra Tarihi Nasrullah Meydanı'nda esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafları dükkanlarında ziyaret eden Bakan Yerlikaya, Kastamonu simidi satın alıp, Kastamonu pastırmasının tadına baktı. Taşköprü simidi satan esnafla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Yerlikaya, daha sonra vatandaşlara Kastamonu çekme helvasından ikram etti. Vatandaşlarla sohbet eden Bakan Yerlikaya, Nasrullah Kadı Camii'nin şadırvanından su içti. - KASTAMONU