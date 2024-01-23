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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nı açıkladı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, '2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nın trafikte 'sıfır can kaybı' hedefiyle hazırlandığını belirtti. Türkiye'nin güvenli sistem yaklaşımıyla hiçbir vatandaşın hayatını kaybetmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefine ulaşmak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, '2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı'nın trafikte 'sıfır can kaybı' hedefiyle hazırlandığını belirterek, "Hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefinin gerçekleştirilmesi yolunda faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu Toplantısı'nı, kurul üyesi bakanlıkların Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ile ilgili kurum ve kuruluşların başkan ve genel müdürleriyle birlikte gerçekleştirdiklerini belirterek, "2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı' trafikte sıfır can kaybı hedefiyle hazırlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, 'Güvenli Sistem Yaklaşımı' esas alınarak hiçbir vatandaşımızın hayatını kaybetmediği ve ciddi derecede yaralanmadığı bir ülke hedefinin gerçekleştirilmesi yolunda faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

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