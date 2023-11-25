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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi Hakkında Açıklamalarda Bulundu

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, 'Kadına yönelik şiddete karşı durmak ve tavır almak, aynı zamanda kadınların hukukunu ve onurunu koruma mücadelesidir. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız ve karşısında olmaya devam edeceğiz' ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi"ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Bakan Yerlikaya, "Kadına yönelik şiddete karşı durmak ve tavır almak, aynı zamanda kadınların hukukunu ve onurunu koruma mücadelesidir. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız ve karşısında olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Politika

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