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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kadın İdarecilerin Sayısının Artacağını Belirtti

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerek emniyet gerekse jandarma teşkilatında kadın idarecilerin sayısının artmaya devam edeceğini belirtti. Yerlikaya, ülkenin huzur ve güvenliğini kadın erkek el birliğiyle sağlamaya devam edeceklerini vurguladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Gerek emniyet gerekse jandarma teşkilatımızda kadın idarecilerimizin sayısı artmaya devam edecek. Ülkemizin huzur ve güvenliğini kadın erkek el birliğiyle sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çankırı İl Jandarma Komutanı olarak atanan Kıdemli Albay Gülden Mat Şakir ve Sinop İl Emniyet Müdürü olarak atanan Sibel Kılıçoğlu'na yeni görevlerinde başarılar diledi. Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gerek emniyet gerekse jandarma teşkilatımızda kadın idarecilerimizin sayısı artmaya devam edecek. Ülkemizin huzur ve güvenliğini kadın erkek el birliğiyle sağlamaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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