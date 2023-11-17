İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İzmir Valiliğini Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valiliği'ni ziyaret ederek Vali Süleyman Elban ile bir araya geldi. Yerlikaya'nın İzmir'deki programı gün boyu sürecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valiliğini ziyaret ederek Vali Süleyman Elban ile bir araya geldi.

Bir dizi temaslarda bulıunmak üzere İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. İzmir Valisi Süleyman Elban ile görüşen Yerlikaya'nın kentteki programı gün boyu sürecek. Yerlikaya, öğleden sonra Kaya Termal Otel'de "Türkiye'nin Huzuru" toplantısına katılacak.