İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail-Filistin savaşında Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarını anlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmaya ilişkin "Gazze'de ve diğer Filistinlilerin yaşadığı yerde görünenler, insani ve vicdani olmaktan çok öte. Elinde silahı olmayan sivil vatandaşlara yapılanları kabul etmemiz mümkün değil." dedi.

Yerlikaya, Beşiktaş Four Seasons Otel'de medya temsilcileriyle bir araya geldiği program sonrasında bir gazetecinin "İsrail, Filistin'le alakalı bir çatışma sürecinde. Türkiye'nin yürüttüğü müzakere çalışmalarıyla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna şöyle cevap verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız dün grup toplantımızda da söyledi. Bütün liderlerle görüşüyor, her zaman görüşüyor. Biz bu savaşın bir an önce durmasını istiyoruz çünkü savaşın bir adabı, bir ahlakı olduğunu her fırsatta Sayın Cumhurbaşkanı'mız ifade ediyor. Yaşananlar, Gazze'de ve diğer Filistinlilerin yaşadığı yerdeki görünenler o ki bu aksettirilenler insani ve vicdani olmaktan çok öte. Elinde silahı olmayan normal sivil vatandaşlara yapılanları da kabul etmemiz mümkün değil. Biz bu savaşın bir an önce durmasını istiyoruz."