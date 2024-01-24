İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile görüştü

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Ahmed Vahidi ile başta terör, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadele olmak üzere Bakanlıklarımız arası iş birliklerinin geliştirilmesine yönelik toplantı yaptık. Kıymetli mevkidaşıma ve heyetine ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi.