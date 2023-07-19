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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüştü

Politika Haberleri

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüşerek, bakanlıklar arasındaki işbirliğini ve göç ile stratejik güvenlik konularını ele aldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüştü.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Braverman ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Kendileriyle bakanlıklarımız arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, göç ve stratejik güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunduk." bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya England Politika Haberler

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