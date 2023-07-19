İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman ile telefonda görüşerek, bakanlıklar arasındaki işbirliğini ve göç ile stratejik güvenlik konularını ele aldı.