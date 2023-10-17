İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu TBMM'deki makam odasında ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu TBMM'deki makam odasında ziyaret etti.

HÜDA PAR'ın resmi sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın parti Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu TBMM'deki makam odasında ziyaret ettiği duyuruldu. HÜDA PAR'dan yapılan paylaşım şöyle:

"İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya, Genel Başkanımız Sayın Zekeriya Yapıcıoğlu'nu TBMM'deki makam odasında nezaket ziyaretinde bulundular."