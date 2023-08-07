İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için varız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile birlikte Yeşil Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için varız dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı olarak Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızla birlikte Yeşil Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için varız dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün Ankara'da düzenlenen 'İl Emniyet Müdürleri Bilgilendirme Semineri'ne katıldı. Seminerde konuşan Bakan Yerlikaya, Sayın Cumhurbaşkanımıza her zaman bize duymuş olduğu güven taktirlerinden dolayı şehirlerin, ülkemizin, Emniyet Genel Müdürlüğümüzün görev alanındaki yerlerde huzur ve güvenliği bize emanet ettiği için şükranlarımızı arz ederim. Allah bu emanete ve bu güvene bizi layık eylesin diyorum. Cumhurbaşkanımız ne diyor, 'Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bilinsin ki durmak yok azimle kararlılıkla bunların üzerine gideceğiz' ifadelerini kullandı.

'TEMEL REFERANSIMIZ HUKUK VE İNSAN HAKLARIDIR'

Bakan Yerlikaya, seminer sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise İl Emniyet Müdürleri Bilgilendirme Seminer programını Bakan Yardımcılarımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Daire Başkanlarımız ve İl Emniyet Müdürlerimiz ile birlikte gerçekleştirdik. İçişleri Bakanlığı olarak Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızla birlikte Yeşil Vatan'da, Mavi Vatan'da, Siber Vatan'da halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için varız. Tüm çalışmalarımızda temel referansımız hukuk ve insan haklarıdır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan'a bizlere duyduğu güven ve takdirlerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Yeni atanan Emniyet Müdürlerimize görevlerinde başarılar diliyorum. İçişleri ailesi olarak halkımızın huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam edeceğiz dedi. (DHA)