İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik, istihbarat ve koordinasyon toplantısı düzenledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu, terör ve organize suç örgütleri ana gündemiyle 'Güvenlik, İstihbarat, Koordinasyon' toplantısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakan yardımcıları, jandarma, emniyet, Sahil Güvenlik ve ilgili birim yöneticilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Uyuşturucu, terör ve organize suç örgütleri ana gündemiyle güvenlik, istihbarat, koordinasyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz" dedi. - ANKARA