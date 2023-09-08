İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 117 farklı noktadan Video Konferans Sistemi ile gerçekleştirilen Güvenlik Değerlendirme Toplantısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, ülkenin huzur ve güvenliği için çalışmaların devam ettiğini belirtti.