İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 117 farklı noktadan Video Konferans Sistemi ile gerçekleştirilen Güvenlik Değerlendirme Toplantısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, ülkenin huzur ve güvenliği için çalışmaların devam ettiğini belirtti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı karargahında video konferans sistemi ile "Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldığını bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Jandarma Genel Komutanlığı karargahına bağlı başkanlıklar, 81 ilimizdeki il jandarma komutanlarımız, alay/tugay eşidi birlik komutanlarımızın da katılımıyla 117 farklı noktadan video konferans sistemi ile Güvenlik Değerlendirme Toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizin huzur ve güvenliği için canla başla çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.