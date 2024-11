İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Gözlerimiz insan kaçakçılarının üzerinde"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'da gerçekleştirilen ' Türkiye'nin Huzuru' toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Muğla'da geçen yılın aynı dönemine göre Muğla'da kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 3,2'lik bir düşüşün yaşandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, düzensiz göç ile ilgili yaptığı değerlendirmede ise göçmen kaçakçılığı organizatörlerine de bugüne kadar Muğla'da 697 operasyon düzenlendiğini ve bunlardan 578'inin tutuklandığını açıkladı.

"Muğla'da olay sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,2 azaldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kaymakamları ve güvenlik birimleri ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Muğla şehrimiz polis bölgesinde ve jandarma bölgesinde ve sahil güvenliği, yani hem deniz, bin 480 kilometrelik bir kıyı şeridimiz var. Sahil güvenliğin çok büyük bir görevi var, bu büyük görev alanında. Atayışla ilgili, yani kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili Muğla'mıza yapmış olduğumuz bu değerlendirmede, yılın ilk 10 ayı, yani 31 Ekim 2024'ü geçen yılın aynı dönemiyle kıyasladığımız zaman 13 bin 085'ten 12 bin 672'ye, yani yüzde 3,2 olay sayısı azalmış. Yani bizim güvenlik birimlerimiz önleyicilikle ilgili performanslarını yüzde 3,2 azaltarak göstermişler. İkinci görevimiz bizim, aydınlatma yani yakalama. Bununla ilgili geçen yıl aynı dönemde 96,2 olan aydınlatma oranını şimdilik yüzde 97'ye arkadaşlarımız çıkarmışlar. Mal varlığına karşı şehrimizdeki durum nedir diye soracak olursak, yine geçen yılın ilk 10 ayında 4 bin 345 olan olay sayısını 3 bin 486'ya, yani yüzde 19,8'e düşürmüşler. Aydınlatma oranında yüzde 64,9'dan yüzde 76,6'ya yükseltmişler. Burada tabii Türkiye ortalamasını da paylaşalım. Türkiye ortalaması yüzde 29,7, aynı dönemde Türkiye ortalaması biz Muğla'da biraz 10 puan gerideyiz. Aydınlatma oranımızda Türkiye ortalaması yüzde 81,5. Burada biraz eksikliğimiz var ama arkadaşlarımızın çalışmalarını, detaylarını, bunun sebeplerini inceledik. Çok daha Allah'ın izniyle iyi olacaklarına bizim inancımız tam. Ama gelin, ekranları başında bizi izleyen hem Muğlalı hemşehrilerimize hem aziz milletimize bunu söylemek istiyorum" dedi.

"Muğla 10 ayda 2 bin 989 yakalaması bulunan şahıs yakalandı"

Bakan Yerlikaya, "Mal varlığına karşı işlenen suçlarda, bu yılın ilk 10 ayı, geçen yılın yaşanmış 10 ayıyla kıyasladığımız zaman, 5 hırsızlık türünde, bunu her gittiğim yerde de söylüyorum, yüzde 48 olay sayısında düşüş var. Muğla'da yüzde 31,8 oranına bu rakam düşmüş. Yani Türkiye ortalamasının biraz gerisindeyiz ama arkadaşlarımızın daha iyi noktaya çıkaracağına da biz inanıyoruz. Bütün bunları yaparken Türkiye genelinde olduğu gibi Muğla'da hapis yakalamalarla ilgili polisimiz, jandarmamız ve sahil güvenliğimiz göz açtırmadan çalışıyoruz. Bakın bu süre içerisinde yani yılın ilk 10 ayı 2024'te bin 674 emniyet, bin 319'u jandarma olmak üzere 2 bin 989 hapis yakalamasını arkadaşlarımız gerçekleştirmiştir. Bu yıl içerisinde ilk 10 ayda bu yapabileceğimiz hapis yakalamaların yaklaşık yüzde 89'unu Muğla güvenlik birimlerimiz yakalamış bu noktadaki performanslarının altına çizmek istiyoruz. Ruhsatlı silahla ilgili Türkiye satında mücadelemiz amansız fakat devam ediyoruz. Yani biz durmadan bırakılmadan gayret gösteriyoruz ve komisyonlar geçti. Önümüzdeki hafta içerisinde inşallah gazi meclisimizin bu yasa tasarısı önlerine gelecek. İnşallah bunların destekleriyle bu yasalaştığı zaman ruhsatlı silahla ilgili caydırıcılık gücümüz artacak" diye konuştu.

"Muğla'da 10 ayda 13 organize suç örgütü çökertildi"

Yerlikaya, yılın ilk 10 ayında 739 silah Muğla'da yakalandığını ve 980 kişiye işlem yapılmış olduğunu belirterek, "Yasalaştıktan sonra bu 980 kişi içerisinde mesela ne kadarlık bu yeni kanunla beraber tutuklandığında bu noktada ekranları başında izleyen vatandaşlarımız duyacak. Şehir eşkıyaları ile ilgili Muğla'da organize suç örgütleriyle ilgili suç işlemekte kibirlenenler ile ilgili soracak olursanız cevabımız şu olacak. Yine yılın ilk 10 ayında emniyette ve jandarma arkadaşlarımız 13 organize suç örgütünü çökertip adalete teslim ettiklerini, 186 göz aldı, 124 tutuklu, 44 adli kontrol kararı verdiğinde buradan sizlere iletmek istiyoruz. Kaçakçılıkla ilgili arkadaşlarımız amansız mücadelesinde 470 operasyon, 11 tutuklu, 2 adli kontrol ama 22 milyon 914 bin liralık vergi kaybının da önüne geçtiklerini belirtmek istiyoruz. Uyuşturucu ile ilgili Muğla'da değerli kardeşlerim yine yılın ilk 10 ayında 2 bin 155 göz aldı, 277 tutuklu, 80 adli kontrol kararı alındığını görüyoruz. Kilogram olarak narkotik verilerini paylaştırmak istersek 143 kilogram, 16 bin 734 adet, 1904 kök ele geçirildiğini görüyoruz. Bir ihbar hattımız, yardım sistemimiz olan NARVAS'ı da Muğlalı kardeşlerimizin 463 ihbar ettiğini belirtmemiz gerekiyor. Burada şunu söyleyebilirim, her zaman söylüyorum, söylemeden ısrarla ve ısrarla devam ediyorum, uyuşturucuyla mücadelede bizim azim ve kararlılığımızı, vatandaşlarımızın bize olan destekleri, güveni ve özellikle bunun karşılığı olarak gördüklerini, bildiklerini, hissettiklerini doğru olup olmadığına bakmaksızın tıpkı daha öncesi 463 ihbarda olduğu gibi lütfen bunların sayılarını arttırın. Biz birlikte daha güçlü olduğumuzu, daha hızlı olduğumuzu hep beraber görelim" ifadelerine yer verdi.

"Torbacılar ile ilgili kararlıyız"

Cezaevinde şu anda yatmakta olan; ceza ile ilgili süreci bitmiş, önümüzdeki hafta, önümüzdeki ay çıkacak oranlarla ilgili bir takip sistemi geliştirildiğini söyleyen Bakan Yerlikaya, "Bunlarla ilgili çok hızlı, eğer devam ediyorsa, bu yaptığı işin cezaevine çıkar çıkmaz, yapmayla ilgili, satıcılıkla ilgili, torbacılık ile ilgili kaldığı yerden devam edeceğinin cesareti varsa onları göreceğiz. Arkadaşlarımızın kararlılığı, hassasiyeti, titizliği ile beraber çıktığı yerler, biz istemeyiz ama kendi böyle bir tercihte bulunuyorsa, seçimde bulunuyorsa, hızlı bir şekilde geri göndermede kararlıyız" dedi.

"Muğla'da 31 bin 365 yasal düzenli yabancı var"

"Muğla'da 31 bin 365 yasal düzenli yabancı olduğunu görüyoruz" diyen Yerlikaya, "10 bin 612'si Suriyeli, 7 bin 665 ikamet biçimli, 88 uluslararası koruma kapsamında. ve her zaman ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımız duymuştur, duymaya da devam edecektir. Düzensiz göçle mücadelemizle durmadan, duraksamadan, kesintisiz mücadele ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Ama bunları cesaretlendiren, bunların ticaretini yapan, göçmen kaçakçılığı, organizatörlerine de bugüne kadar Muğla'da 697 operasyon, başarılı operasyon yapıldığını, 578 tutuklu, 125 de adli kontrol olduğunu görüyoruz. Ama dediğimiz gibi, bizim 1480 kilometre kıyımız var, Muğla bizim için çok önemli. Göçmen kaçakçılığı, organizatörlerini yakalamak, nefeslerini kesmek, tutup onları cezaevine göndermek noktasında bizim duruşumuz her gün artıyor, eksilmiyor. Ama buna da ifade etmek istiyoruz. Şu ana kadar tutuklanmamış, adli kontrolü veya yakın zamanda cezaevinden çıkmış veya az sonra çıkacak olanlar, burada benim sesimi mutlaka duyacaklardır. Gözlerimiz onların üzerinde. Bu işi yapmasınlar, ama yapamaya devam ederlerse bilsinler ki olabilecek en kısa zamanda içerisinde biz onları Muğla'nın cennet vatanın güzelliklerini görmekten değil, cezaevinin duvarlarını göreceklerini söylemek istiyoruz. Düzensiz göçmen, bu süre içerisinde yılın 10 ayında 16 bin 590 düzensiz göçmen yakaladık. 5 mobil göç aracımız var. Bunlarla belki de bildiğiniz gibi kimlik kontrolüyle ilgili 14 bin 188 arkadaşlarımız, göç ve güvenlik birimlerimiz bu şekilde kontrol yapmaya devam ediyorlar. Bunun sayısını da arttıracağız. Siber Vatanla da sanal devriyelerimiz Muğla'mızda işbaşında. Terör iktisatlı 96 gözaltı yapılmış. Şu an için henüz bir tutuklu yok. Bilişim, ödeme, yasa dışı bahis ile ilgili 61 gözaltının 47'si tutuklanmış" ifadelerini kullandı.

"Araçları yeniliyoruz"

Bakan Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz emniyetimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin kurumsal kapasitesini arttırmakla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Araç sayılarımızı bu yıl yüzde 50'nin üzerinde arttırdık ama bunu daha da yukarıya çıkaracağız. 10 yaşının üstünde hiçbir araç bırakmayacağız. Şimdilik envanterimizde 23 bin bu yıl aldığımız ve daha önceki yıllardan kalan yaka kamerası var. Ama ASELSAN'la beraber önümüzdeki yılın ilk yarısında 70 bin muhaberat ile ilgili vatandaşımızla karşı karşıya, ona hizmetle görevli olan arkadaşlarımızın tamamında yaka kamerası sistemini tamamlayacağız. Binalarla ilgili devam eden inşaatlarımızı burada konuştuk. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün 13 ayrı binada hizmet verdiğini, verim olmadığını milletvekillerimizle, arkadaşlarımız ifade ettiler. Biz de 2025 yılı yatırım programına arsasının tamam olduğunu valimiz ve vekillerimiz söyledi. Buradan da biz Muğla'nın kardeşlerimizi müjde edelim. İnşallah Muğla İl Emniyet Müdürlüğü binasına yakın zaman içerisinde programı aldırdıktan sonra sizlerle tekrar hep paylaşacağız." - MUĞLA