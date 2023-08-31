İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir için taziye mesajı yayımladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vefat eden Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir için taziye mesajı yayımladı. Bakan Yerlikaya, Özdemir'in amansız hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vefat eden Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Gölcük Kaymakamı Özdemir'in bir süredir amansız hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, "Maalesef kıymetli kaymakamımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yusuf kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.