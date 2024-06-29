İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Gaziantep'e geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi program ve açılışlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi program, ziyaret ve açılışlara katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Bakanı Ali Yerlikaya'nın Gaziantep temasları kapsamındaki ilk durağı valilik oldu. Vali Kemal Çeber ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Bakan Yerlikaya, şeref defterini imzaladı. İmzanın ardından valilik makamına geçen Yerlikaya, kendisini karşılayan heyetle birlikte basına kapalı toplantı yaptı.

Ziyarete kent protokolü de eşlik etti. - GAZİANTEP